jeudi 24 novembre 2022

iGFM (DOHA) En conférence de presse de veille de match, Kalidou Koulibaly, a pris la défense de son gardien de but, Edouard Mendy critiqué après sa sortie hasardeuse contre les Pays-Bas.

"J’échange beaucoup avec Edouard. C’est un joueur très important pour nous, mais ça arrive d’avoir des moments comme ça. Il sait ce qu’il a à faire, ce que les autres joueurs ont à faire", a analysé le capitaine des Lions. "On doit se remettre tous semble pour que l’équipe tourne bien. Si nous avons perdu c’est parce que tout le monde est fautif, pas seulement un joueur", a-t-il soutenu à la veille d'un match capital face Qatar, après la défaite contre les Pays-Bas. "Il ne faut pas en faire une grande histoire", a indiqué Koulibaly.



"Nous devons tous être compétents"



Le défenseur central des champions d'Afrique a par ailleurs invité à l'union pour battre le Qatar et terminer la phase de poules sur une bonne note. "Nous devons tous être compétents dans notre domaine. On va essayer de l’être demain car ce sera un match difficile, donc on aura besoin de tout le monde. C’est dans l’union qu’on arrivera à passer cet obstacle", a-t-il dit. Avant de rassuer. "Je ne m’inquiète pas, Edouard fera un grand match demain. J’espère que tout le monde fera un grand match pour décrocher cette victoire."



Pour rappel, le Sénégal défie le Qatar, ce vendredi à 13h GMT (16h heure de Qatar). Une victoire relancerait les Lions, dans cette Coupe du monde avant leur dernière rencontre contre l'Equateur.



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à DOHA, QATAR)