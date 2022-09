jeudi 29 septembre 2022 • 150 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Comité suprême pour la livraison et l'héritage (SC) ouvrira un centre de service Hayya le samedi 1er octobre pour aider les fans participant à la Coupe du Monde de la FIFA de cette année™, informe Qatar 2022.

Situé à l'Ali Bin Hamad Al Attiyah Arena, le centre de service fournira une assistance en face à face aux fans ayant des questions sur la carte Hayya. Les fans pourront également imprimer leurs cartes sur place. Le centre sera ouvert de 10h00 à 22h00 tous les jours et de 14h00 à 22h00 le vendredi, jusqu'au 23 janvier 2023.



La Hayya Card est obligatoire pour tous les détenteurs de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Il permettra d'accéder aux stades et aux transports en commun gratuits les jours de match pendant la durée du tournoi. La carte Hayya servira également de permis d'entrée au Qatar pour les fans internationaux.



Saeed Al Kuwari, directeur des opérations Hayya, SC, a déclaré : « Des milliers de fans ont demandé avec succès leur carte Hayya, la grande majorité bénéficiant d'un processus de demande fluide. Le centre de service permettra de résoudre les problèmes des fans, à la fois avant le tournoi et pendant toute la Coupe du monde. »



Les applications Hayya Card peuvent être faites en ligne ou via l'application mobile « Hayya to Qatar 2022 », qui est disponible via l' iOS App Store , Google Play et Huwaei App Gallery . Les candidats doivent avoir un numéro de billet de match valide et télécharger leurs informations personnelles, leur photo d'identité et leurs informations d'hébergement.



Le SC a également organisé une série de webinaires pour expliquer le processus de la Hayya Card. Cliquez ici pour plus de détails.



Les fans intéressés à assister à Qatar 2022 doivent cliquer ici pour obtenir les dernières informations sur les billets, l'hébergement et la carte Hayya.