iGFM (Dakar) À la veille de la finale du Mondial 2022 contre la France, le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, sait comment battre les champions du monde en titre.

Un match pour une troisième étoile. C'est tout simplement l'enjeu de cette 22e finale de Coupe du Monde, qui se déroulera dimanche soir, au Qatar (16h00). Alors que Didier Deschamps et Hugo Lloris avaient déjà lancé le choc face aux Bleus, plus tôt dans la journée, Lionel Scaloni, présent en conférence de presse ce midi, a dévoilé le plan de jeu nécessaire pour battre les Bleus. Et très vite, il a écarté l'idée de parler d'un duel entre les deux attaquants du PSG, Kylian Mbappé et Lionel Messi.



Pas de duel Mbappé-Messi



«Le match de demain est France-Argentine, au-delà de Mbappé-Messi. Nous avons les armes nécessaires pour que la décision ne soit pas entre les mains d'un seul joueur. Leo va bien. Mais nous avons d'autres joueurs, a-t-il avoué, avant de donner des indices pour son onze. Nous pouvons jouer avec une ligne de quatre ou de cinq. Notre façon de jouer va au-delà de la composition. Nous avons déjà pris une décision et maintenant, nous allons avoir une séance de pré-entraînement, qui permettra de savoir clairement quelle équipe jouera dimanche».



Le sélectionneur de l'Albiceleste a ensuite dévoilé quelques indices pour parvenir à battre les Bleus, à commencer par la présence du public, qui sera majoritaire, au Lusail Stadium. «Nous avons un plan de match clair. Nous savons comment attaquer et quelles sont leurs forces. Nous essaierons de ne pas aller aux penalties, s'il y a des penalties, ils choisiront les meilleurs. Les émotions font partie de notre culture, de tout ce qui est vécu en Argentine, de l'émotion du peuple. Nous avons les meilleurs fans du monde. Ils avaient besoin de joie et nous la leur donnons».



«En contre, ils sont mortels»



Mais Lionel Scaloni redoute tout de même l'attaque des Bleus. Longuement questionné sur Kylian Mbappé, le technicien argentin a avoué qu'«il n'y a pas que Mbappé. Outre le fait que c'est un bon joueur, la France a d'autres joueurs qui l'alimentent et le rendent encore meilleur (...) La France présente des qualités dans toutes les zones du terrain. En contre, ils sont mortels. Ce n'est pas seulement une phase de jeu ou le fait d'imaginer que l'Argentine garde la possession. Ils peuvent nous faire mal même lorsque nous avons la possession». La finale entre l'Argentine et les Bleus s'annonce clairement indécise, mais il n'y aura qu'un seul vainqueur qui aura le droit de broder sa troisième étoile. Réponse dimanche en fin d'après-midi.



Avec Footmercato