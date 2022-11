lundi 14 novembre 2022 • 105 lectures • 0 commentaires

Sport 50 mins Taille

iGFM (Dakar) Billets ? Fait. Carte Hayya et hébergement ? Fait. Alors que reste-t-il à faire avant d'entamer une expérience exceptionnelle ? Lire le Guide Officiel du Supporter de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, disponible en téléchargement et sur place !

Billets ? Fait. Carte Hayya et hébergement ? Fait. Alors que reste-t-il à faire avant d'entamer une expérience exceptionnelle ? Lire le Guide Officiel du Supporter de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, disponible en téléchargement et sur place !



Ce document de 128 pages réunit toutes les informations essentielles en lien avec la Coupe du Monde : les équipes, les stades, le calendrier des matches, les transports... rien n’a été oublié.



Disponible dans les points d’information des stades et à certains endroits de Doha, ce guide illustré s’annonce d’autant plus incontournable que cette édition 2022 sera la première organisée au Moyen-Orient et dans le monde arabe. Le chapitre "À la découverte du Qatar" vous en dira plus sur le pays hôte et les lieux à visiter. Vous y trouverez également quelques phrases en arabe, particulièrement utiles s’il s’agit de votre première visite dans ce pays. Mais ce n’est pas tout !







Partout où il y a des supporters, le football n’est jamais loin. Ne passez pas à côté de l'ambiance du FIFA Fan Festival™ qui ouvrira gratuitement ses portes au parc Bidda, en plein cœur de Doha. Des concerts, des retransmissions sur grand écran, des repas et des boissons du monde entier vous y attendent, ainsi que de nombreuses activités familiales. Que vous souhaitiez profiter de la vue scintillante de la côte qatarienne sur les six kilomètres de la Corniche ou que vous préfériez l’ambiance effervescente des stades, ce guide sera le compagnon idéal pour profiter pleinement de votre séjour.







Le Guide Officiel du Supporter de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ est imprimé sur du papier recyclé issu de sources écoresponsables, certifiées par le Forest Stewardship Council (FSC). Il est publié conjointement par la FIFA, le Conseil Suprême pour la Remise et l’Héritage et FIFA World Cup Qatar 2022 LLC. Il comprend également un répertoire des numéros utiles, ainsi que plusieurs codes QR permettant d’accéder aux principaux services médicaux ou gouvernementaux.



Pour accéder aux dernières mises à jour et informations sur le tournoi, utilisez les codes QR et activez les liens sur les canaux ci-dessus.



Pour en savoir plus sur le FIFA Fan Festival™ et son programme, rendez-vous sur FIFA+.



FIFA