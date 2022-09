jeudi 29 septembre 2022 • 76 lectures • 0 commentaires

Sport 18 mins Taille

iGFM (Dakar) Le Qatar a annoncé les protocoles de voyage et de retour COVID-19 pour les fans internationaux participant à la Coupe du monde de la FIFA 2022.

Les fans participant à la Coupe du Monde de la FIFA ™ de cette année sont encouragés à se familiariser avec la politique de voyage et de retour COVID-19 du Qatar , qui a été mise à jour par le ministère de la Santé publique le 31 août 2022.



Voici les points clés pour les détenteurs internationaux de la Hayya Card qui participeront au tournoi du 20 novembre au 18 décembre :



Quel que soit le statut vaccinal de l'individu, les mesures de test COVID-19 suivantes sont requises pour les visiteurs entrant au Qatar pour la Coupe du Monde de la FIFA ™ :



Tout visiteur âgé de six ans et plus est tenu de présenter un résultat officiel négatif au test PCR COVID-19 effectué au plus tard 48 heures avant l'heure de départ ou un résultat officiel négatif au test rapide d'antigène (RAT) au plus tard 24 heures avant l'heure de départ. Le résultat du test devra être soumis au comptoir d'enregistrement de l'aéroport. NB : Le test doit être effectué dans un centre médical du pays d'origine. Les autotests RAT ne sont pas valables pour les voyages.



Les enfants de moins de six ans sont dispensés de soumettre un test COVID-19 négatif avant leur départ pour le Qatar.



Les personnes arrivant au Qatar ne sont pas tenues de se mettre en quarantaine, quel que soit leur statut vaccinal, leur pays ou leur origine.Toute personne testée positive au COVID-19 pendant son séjour au Qatar devra s'isoler conformément aux directives du ministère de la Santé publique.



Les visiteurs ne sont pas tenus de passer un test COVID-19 après leur arrivée au Qatar.



Le Qatar n'oblige aucun voyageur à passer un test COVID-19 avant de quitter le Qatar. Cependant, les voyageurs doivent vérifier les exigences de leur pays de destination et suivre leurs exigences de voyage spécifiques à la COVID-19.



Les fans doivent noter que les masques sont obligatoires dans les situations suivantes :



Au sein des établissements de santé



Dans les transports en commun



Application de recherche de contacts EHTERAZ :



Tous les visiteurs au Qatar âgés de 18 ans et plus sont tenus de télécharger et d'installer l'application EHTERAZ sur leur téléphone portable à leur arrivée dans le pays. Un statut EHTERAZ vert (indiquant que l'utilisateur n'a pas de cas confirmé de COVID-19) est requis pour entrer dans tous les espaces intérieurs publics fermés.



Téléchargement EHTERAZ : App Store / Google Play



Assurance santé:



Les visiteurs au Qatar peuvent accéder à des soins médicaux dans tous les hôpitaux, centres médicaux, cliniques et pharmacies privés ou publics du pays. Les services de soins de santé d'urgence et d'urgence seront fournis gratuitement dans les hôpitaux publics pour les titulaires de la carte Hayya. Cependant, le ministère de la Santé publique recommande fortement aux supporters en visite de souscrire une assurance voyage (avec couverture médicale) pour la durée de leur séjour au Qatar. Cliquez ici pour plus d'informations.



Les fans sont encouragés à consulter le site Web du ministère de la Santé publique pour plus d'informations sur les établissements de santé du Qatar. Cliquez ici pour consulter la politique de voyage et de retour du Qatar.



Avec Qatar2022

PUBLICITÉ