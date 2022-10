vendredi 21 octobre 2022 • 830 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'accueil des supporters et l'ambiance sur place seront deux points centraux pour la réussite de ce Mondial 2022. Le Qatar ne lésine pas sur les moyens pour réussir cette Coupe du monde... à tel point que des supporters seront invités tous frais payés.

D'après les informations de RMC Sport, le Qatar a invité un peu plus de 1.000 supporters qui vont arriver de tous les pays qualifiés pour la phase finale à Doha. En France, le nombre "n'est pas conséquent", selon un proche de l'organisation. Le plus souvent, ces supporters ont été contactés par des "Fans Leaders", des supporters influents sur les réseaux sociaux, pour permettre le bon déroulement de ce Mondial au Qatar dans une "ambiance festive".



Des membres du comité d'organisation confirment les pratiques dévoilées par plusieurs médias à RMC Sport. Certaines méthodes pour contacter les supporters, via Facebook ou d'autres réseaux sociaux, ont inquiété des supporters. Selon nos informations, le Qatar, qui veut surtout réussir son Mondial et soigner sa communication, a organisé le déplacement à Doha de plusieurs comptes influents spécialisés dans le sport sur les réseaux sociaux pour soigner son image.



Le Comité suprême confirme pour les supporters invités



Le Comité suprême a publié un communiqué confirmant les informations de RMC pour les supporters invités au Qatar pour la Coupe du monde. Le voici :



"Le réseau de supporters 'Fan Leader Network' a été créé pour communiquer directement avec les fans de football du monde entier qui souhaitent en savoir davantage sur la Coupe du monde de la Fifa, Qatar 2022. Les supporters sont le fondement d’un tournoi réussi. Ce réseau de plus de 450 personnes issues de 59 pays, a permis de mieux comprendre les attentes des supporters provenant de cultures du football différentes et nous leur avons donné, à cette fin, un accès direct aux organisateurs du tournoi pour qu'ils puissent partager leurs retours et poser des questions sur le tournoi et le pays hôte.



Nos 'Fan Leaders' sont composés de grands supporters, de participants réguliers à des tournois de football, de passionnés de football de la première heure et de membres officiels et officieux de groupes de supporters qui ont tous exprimé le souhait d'en savoir plus sur le tournoi et le pays hôte. Il s'agit d'un rôle non rémunéré et volontaire. À l'approche du tournoi, nous avons invité nos 'fans leaders' les plus actifs à désigner personnellement une petite sélection de supporters qui se joindront à nous en tant qu'invités pour participer à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, afin de les remercier de leur collaboration et de saluer leur rôle clé pour leur communauté."

