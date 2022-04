«Si un supporter brandit un drapeau arc-en-ciel dans un stade et qu’on le lui enlève, ce ne sera pas parce qu’on veut l’offenser, mais le protéger. Si on ne le fait pas, un autre spectateur pourrait l’agresser. Si vous souhaitez manifester votre point de vue concernant la cause LGBT, faites-le dans une société où cela sera accepté. Si vous achetez un billet, c’est pour assister à un match de football et pas pour manifester. Alors ne venez pas insulter toute une société. Nous ne pouvons pas changer les lois ou la religion pour les 28 jours de la Coupe du Monde.»

Qatar’s Major General Abdulaziz Abdullah Al Ansari says rainbow flags may be taken from fans at the World Cup to "protect" them from being attacked.



Officials claim that LGBTQ couples will be welcome at the event, despite same-sex marriage remaining criminalized in the nation. pic.twitter.com/4IFtK8vX8K