iGFM – (Dakar) La France affronte dans la soirée de ce mercredi 14 décembre, le Maroc pour une place en finale de la Coupe du Monde. Omar Sy, l’acteur français d’origine sénégalaise s’est exprimé dans la presse française sur cette rencontre.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que ses racines africaines et son attachement à la France, ne lui permettent pas de prendre parti. « J’ai deux favoris. C’est le gagnant de cette finale qui nous intéresse. Le vainqueur de France-Maroc sera mon favori. Ça nous fait quelque chose, l’épopée du Maroc. Ce sont des moments transcendés permis par le sport, des jeunes mecs qui se battent, avec un cœur énorme, pour un drapeau. Ça nous fait vibrer . Et quand on vit en France, on a tous un lien plus ou moins direct avec au moins un Marocain. On pense à notre ami qui vit ça, on ressent ce match à travers lui et on est content pour lui » a déclaré l’acteur.

« Je serai dans ce double sentiment »

Le vainqueur de ce match Maroc-France disputera la finale de la Coupe du Monde face à l’Argentine et aura une chance de remporter la compétition. Pour les Marocains, ce serait plus qu’un exploit. De toutes les façons, quelle que soit l’issue de ce match, Omar Sy avoue qu’il sera content, mais également déçu. « Je serai dans ce double sentiment. On sera partagés... Je penserai aux joueurs. Et dans les deux cas, nous serons beaucoup à ressentir particulièrement la tristesse des perdants » a-t-il déclaré.

Rappelons que le Maroc n’a jamais rencontré la France en compétition officielle. Il y a eu cinq matchs amicaux entre les deux nations depuis 1988. Le royaume chérifien comptabilise 3 défaites et 2 matchs nuls. Une victoire ce soir face à l'Équipe de France effacerait ce bilan défavorable pour les Lions de l’Atlas.