iGFM (Dakar) La délégation sénégalaise qui ira à la Coupe du monde "Qatar 2022", sera officiellement composée de 327 membres, a informé, le ministre des Sports, ce lundi, à son cabinet, lors d'une conférence de presse. Yankhoba Diatara a par ailleurs détaillé la composition de la délégation.

La composition de la délégation du Sénégal :



-26 joueurs et 29 membres de l’encadrement technique et administratif ;



-Les officiels et invités de l’État du Sénégal (Ministère des Sports) et de la FSF ;



-Les membres de la famille des joueurs (2 membres pour chaque famille)



-150 supporters dont 80 du 12éme Gaïndé, 40 d’Allez-Casa et 30 de l’ASC Lébougui de Rufisque ;



-et des journalistes et techniciens des médias (hors délégation).



Joueurs et encadrement technique logés dans le camp de base des Lions



"Les joueurs et l’encadrement technique seront tous logés au Camp de Base des Lions. Toutes les dispositions sont en train d’être prises pour assurer aux Lions et à l’encadrement d’excellentes conditions de séjour", a confirmé Diatara, une semaine après sa mission de prospection à Doha (Qatar). "Accompagnés de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur, de ses services et du staff de la FIFA, les membres de la délégation ont visité le site mis à la disposition de l’Équipe Nationale du Sénégal par la FIFA", a précisé Diatara.



60 chambres



"Il est situé au Duhall Handball Sport Hall, une propriété de la fédération Qatarie de Handball, non loin du stade Abdallah Ben Khalifa où le Sénégal jouera sa 3ème rencontre contre l’Équateur, le 29 novembre 2022. Il y sera mis à disposition de l’équipe, le staff technique, l’encadrement administratif et de la délégation un terrain d’entrainement en gazon naturel, 60 chambres, une grande salle pour les rencontres des joueurs et visiteurs, des salles utilitaires (réunion, cuisine, magasin, gym, repos, détente, restaurants, prière, etc. Nous avons pu visiter aussi les deux autres sites de compétitions du Sénégal sont distants du Camp de Base des Lions (Duhall Handball Sport Hall) respectivement de 18 minutes (stade Al Thumama) et de 14 minutes (stade Bin Khalifa)."



Le ministre des Sports a d'ailleurs confirmé le budget de 14 milliards de francs CFA pour la Coupe du monde, révélé par nos confrères du journal Les Echos.