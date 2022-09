mercredi 7 septembre 2022 • 167 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) A moins de trois mois de la Coupe du monde de football, le Président de la République, Macky Sall, a promis aux Lions de bonnes conditions de préparation.

"L'Etat mettra tous les moyens nécessaires pour une participation rigoureuse, sinéquanone", a-t-il promis. "Je sais que la Fédération et le Ministère des Sports sont à pied d'œuvre. Je demande ainsi aux Lions de tenir haut le drapeau national. Il faut mouiller le maillot national", a exhorté Macky Sall, devant plusieurs légendes du football sénégalais et mondial dont David Trezeguet ambassadeur de la FIFA, qui a amené le trophée de la Coupe du monde au Sénégal.



Le Chef de l'Etat a par ailleurs rappelé le sacre des Lions au Cameroun. Selon lui, cette CAN devrait servir à quelque chose. "Le Sénégal a été champion d'Afrique. Ces belles performances confirment notre standing", a indiqué le Président sénégalais, priant pour une victoire finale des champions d'Afrique.