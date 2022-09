jeudi 8 septembre 2022 • 255 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Qatar se prépare à ouvrir trois nouveaux hôtels cinq étoiles avant la Coupe du Monde de la FIFA 2022 alors que le pays s'apprête à accueillir plus d’un million de fans de football internationaux pour le plus grand tournoi de football du monde.

Avec moins de 100 jours avant que les fans n’arrivent dans la région pour l’événement d’un mois, qui débutera le 20 novembre prochain, de nouveaux hôtels ouvrent leurs portes dans l’État du Golfe – le pays hôte de la toute première Coupe du Monde de la FIFA en le Moyen-Orient – en septembre et octobre.



Ces hôtels sont le Wyndham Grand Doha West Bay Beach – un complexe de 278 chambres près de la corniche de Doha, le St. Regis Marsa Arabia Island sur le Pearl-Qatar – un complexe couvrant toute une île, qui ouvrira le 1er octobre.



Le troisième, le Rixos Gulf Hotel Doha, devrait également ouvrir en octobre près de l’aéroport international de Hamad.



Environ 1,2 million de fans, soit environ la moitié de la population du Qatar, devraient arriver au Qatar pendant l’événement, mais fournir suffisamment de chambres pour les fans, les équipes et le personnel du tournoi en visite, a été un défi majeur pour le Qatar et les organisateurs ont tout essayé depuis les bateaux de croisière jusqu’aux camps dans le désert, pour atténuer la pénurie d’hébergement.



La Coupe du Monde de la FIFA devrait attirer des supporters de 31 autres nations dans le pays.



Les fans de football ont jusqu’à présent acheté 2,45 millions de billets pour la Coupe du monde de novembre à Doha, a rapporté la FIFA le mois dernier, qui prévoit de mettre à disposition trois millions de places au total.



