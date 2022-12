dimanche 18 décembre 2022 • 708 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Les rideaux sont tombés du côté de Doha, qui accueillait la 22e édition de la Coupe du monde de football. Hormis son sacre mondial, l'Argentine a également presque tout raflé. Seul le titre de meilleur est revenu à Mbappé.

Lionel Messi élu meilleur joueur de la Coupe du monde 2022



Ouvrant la voie sur penalty puis arrachant un second but lors des prolongations, il n'a certes pas empêché son équipe d'aller aux tirs au but (3-3) mais il aura été sensationnel. Marquant le premier but de son équipe lors d'une séance gagnée 4-2, il est allé chercher cette Coupe du monde. Un parcours de haute volée, récompensé par un autre trophée.







Meilleur passeur à égalité avec Antoine Griezmann, Harry Kane et Bruno Fernandes (3 offrandes), Lionel Messi termine aussi deuxième meilleur buteur derrière Kylian Mbappé (7 buts contre 8). Le natif de Rosario a été sacré meilleur joueur de la compétition. Un trophée qu'il avait déjà gagné en 2014 lors d'une Coupe du monde perdue en finale contre l'Allemagne (1-0 après prolongations).



Enzo Fernandez élu meilleur jeune joueur



Consécration pour Enzo Fernandez. Alors qu'il n'était pas titulaire au début de cette Coupe du monde 2022, Enzo Fernández a vécu un mois de décembre complètement fou et s'est imposé au sein du onze de Lionel Scaloni.







En plus d'avoir remporté sa première Coupe du monde, le jeune joueur de 21 ans du Benfica Lisbonne a été récompensé du trophée de meilleur jeune joueur de ce Mondial 2022, au Qatar.



Emiliano Martinez élu gardien du Mondial



A l'issue de la finale de la Coupe du Monde, remportée par l'Argentine face à la France (3-3, t.a.b. 4-2), plusieurs prix ont été remis à certains joueurs. Enzo Fernandez a notamment été nommé meilleur jeune joueur du Mondial tandis que Kylian Mbappé a gagné celui du meilleur buteur de la compétition.







De son côté, Emiliano Martinez, le portier de l'Albiceleste, a été récompensé pour l'ensemble de son tournoi avec le prix du meilleur gardien de cette Coupe du Monde au Qatar. Une belle récompense pour celui qui a arrêté le pénalty de Kingsley Coman en finale.