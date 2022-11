lundi 21 novembre 2022 • 577 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (DOHA) Le Sénégal a perdu (0-2) son premier match de la Coupe du monde "Qatar 2022", devant les Pays-Bas, lundi, à Doha.

Le Sénégal et les Pays-Bas rentrent aux vestiaires sur un score nul plutôt logique. Si les Néerlandais dominent dans le jeu, ils ne se sont pas procurés suffisamment d'occasions dangereuses pour espérer beaucoup mieux. Les Lions sont dans le coup et restent menaçants.



La seconde période a débuté depuis quelques minutes. Les deux équipes sont toujours dos à dos. Premier carton du match pour De Ligt, auteur d'une charge par derrière sur Ismaila Sarr.



Abdou Diallo est sorti sur blessure. Il est remplacé par Ismael Jakobs. Boulaye Dia est aussi remplacé par Bamba Dieng en attaque.



Nouveau coup dur pour le Sénégal, qui enchaîne les pépins. Kouyaté quitte le terrain sur civière après un duel aérien, remplacé par P.Gueye, un autre joueur de l'OM.



Dernier changement opéré par Aliou Cissé. Krépin Diatta laisse sa place à Nicolas Jackson qui joue son premier match de coupe du monde.



L'affiche du groupe A est en train de tenir ses promesses. Duels, occasions...ne manquent pas dans cette rencontre entre les deux favoris de la poule.



Les Pays-Bas trouvent l'ouverture dans les dernières minutes !



Sur la gauche, De Jong envoie un ballon dans la course de Gakpo, qui devance la sortie de Mendy au point de penalty pour marquer d'une tête croisée.



8 minutes de temps additionnel.



Deuxième but pour les Pays-Bas dans les derniers instants du temps additionnel. Cette réalisation de Klaassen crucifie les Lions.



Au terme d'une rencontre équilibrée, les Pays-Bas s'imposent à la faveur d'une fin de match plus tranchante et des buts de Gakpo et Klaassen. Après avoir perdu Diallo et Kouyaté sur blessure, le Sénégal n'a pas su tenir le rythme malgré plusieurs opportunités en seconde période et devra s'imposer contre le Qatar vendredi pour croire aux 8es de finale. Les Oranje auront l'occasion de valider pratiquement l'une des deux premières places contre l'Équateur.

