jeudi 20 avril 2023 • 312 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA qui aura lieu ce vendredi 21 avril.

Équipes qualifiées : Argentine, Brésil, Colombie, République dominicaine, Équateur, Angleterre, Fidji, France, Guatemala, Honduras, Irak, Israël, Italie, Japon, République de Corée, Nouvelle-Zélande, Nigeria, Sénégal, Slovaquie, Gambie, Tunisie, Uruguay, États-Unis, Ouzbékistan.



Chapeaux

Chapeau 1 : Argentine, Uruguay, USA, France, Sénégal, Italie

Chapeau 2 : Angleterre, République de Corée, Nouvelle-Zélande, Brésil, Équateur Colombie

Chapeau 3 : Nigeria, Ouzbékistan, Japon, Irak, Honduras, Fidji

Chapeau 4 : Guatemala, République dominicaine, Gambie, Israël, Slovaquie, Tunisie



Modalités

Une équipe de chaque chapeau sera tirée au sort et reversée dans chacun des six groupes. Par principe, la FIFA veille que deux équipes de la même confédération ne se rencontrent pas en phase de groupe. Les 24 équipes seront réparties en six groupes de quatre. Les 16 meilleures sélections seront qualifiées pour la phase à élimination directe.



Les dates d'Argentine 2023

Du 20 mai au 11 juin.