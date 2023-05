jeudi 18 mai 2023 • 779 lectures • 0 commentaires

La 23ème édition de la Coupe du monde U20 se jouera du 20 mai au 11 juin 2023 en Argentine. Découvrez le calendrier de la compétition.

La 23ème édition de la Coupe du monde U20 devait avoir lieu en Indonésie il y a deux ans mais, en raison de la crise sanitaire, elle a été reportée. C'est finalement l'Argentine qui fera office de terre d'accueil pour le tournoi qui se jouera du 20 mai au 11 juin 2023. Découvrez sans plus attendre le calendrier du Mondial U20 avec toutes les infos clés en main pour soutenir les équipes africaines.



Le calendrier de la Coupe du monde U20 (Tous les horaires sont exprimés en GMT)



Phase de groupes



Samedi 20 mai (1ère journée) :



18h, Guatemala- Nouvelle Zélande (Groupe A), stade Único Madre de Ciudades.

18h, Etats-Unis-Equateur (Groupe B), stade du bicentenaire.

21h, Argentine-Ouzbékistan (Groupe A), stade Único Madre de Ciudades.

21h, Fidji-Slovaquie (Groupe B), stade du bicentenaire.



Dimanche 21 mai :



18h, Nigeria-République dominicaine (Groupe D), stade Malvinas.

18h, Israel-Colombie (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.

21h, Italie-Brésil (Groupe D), stade Malvinas.

21h, Sénégal-Japon (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.



Lundi 22 mai :



18h, France-Corée du Sud (Groupe F), stade Malvinas.

18h, Angleterre-Tunisie (Groupe E), stade Único Diego Armando Maradona.

21h, Gambie-Honduras (Groupe F), stade Malvinas.

21h, Uruguay-Irak (Groupe E), stade Único Diego Armando Maradona.



Mardi 23 mai (2e journée) :



18h, Etats-Unis-Fidji (Groupe B), stade du bicentenaire.

18h, Ouzbékistan-Nouvelle-Zélande (Groupe A), stade Único Madre de Ciudades.

21h, Equateur-Slovaquie (Groupe B), stade du bicentenaire.

21h, Argentine-Guatemala (Groupe A), stade Único Madre de Ciudades.



Mercredi 24 mai :



18h, Sénégal-Israel (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.

18h, Italie-Nigéria (Groupe D), stade Malvinas.

21h, Japon-Colombie (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.

21h, Brésil-République dominicaine (Groupe D), stade Malvinas.



Jeudi 25 mai :



18h, Uruguay-Angleterre (Groupe E), stade Único Diego Armando Maradona.

18h, France-Gambie (Groupe F), stade Malvinas.

21h, Irak-Tunisie (Groupe E), stade Único Diego Armando Maradona.

21h, Corée du Sud-Honduras (Groupe F), stade Malvinas.



Vendredi 26 mai (3e journée) :



18h, Slovaquie-Etats-Unis (Groupe B), stade du bicentenaire.

18h, Equateur-Fidji (Groupe B), stade Único Madre de Ciudades.

21h, Nouvelle Zélande-Argentine (Groupe A), stade du bicentenaire.

21h, Ouzbékistan-Guatemala (Groupe A), stade Único Madre de Ciudades.



Samedi 27 mai :



18h, Brésil-Nigeria (Groupe D), stade Único Diego Armando Maradona.

18h, République dominicaine-Italie (Groupe D), stade Malvinas.

21h, Japon-Israel (Groupe C), stade Malvinas.

21h, Colombie-Sénégal (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.



Dimanche 28 mai :



18h, Irak-Angleterre (Groupe E), stade Único Diego Armando Maradona.

18h, Tunisie-Uruguay (Groupe E), stade Malvinas.

21h, Corée du Sud-Gambie (Groupe F), stade Malvinas.

21h, Honduras-France (Groupe F), stade Único Diego Armando Maradona.



Huitièmes de finale



Huitième de finale 1 (vainqueur groupe B vs 3ème groupe groupe A/C/D), le 30 mai à 17h 30, stade Malvinas.

Huitième de finale 2 (deuxième groupe A vs deuxième groupe C), le 30 mai à 21h, stade Malvinas.

Huitième de finale 3, (vainqueur groupe C vs 3ème groupe A/B/F), le 31 mai à 17h 30, stade du bicentenaire.

Huitième de finale 4, (vainqueur groupe D vs 3ème groupe B/E/F), le 31 mai à 17h 30, stade Único Diego Armando Maradona.

Huitième de finale 5, (vainqueur groupe A vs 3ème groupe C/D/E), le 31 mai à 21h, stade du bicentenaire.

Huitième de finale 6, (vainqueur groupe E vs deuxième groupe D), le 31 mai à 21h, stade Único Diego Armando Maradona.

Huitième de finale 7, (vainqueur groupe F vs deuxième groupe E), le 1er juin à 17h 30, Stade Único Madre de Ciudades.

Huitième de finale 8, (deuxième groupe B vs deuxième groupe F), le 1er juin à 21h, Stade Único Madre de Ciudades.



Quarts de finale



Quart de finale 1, (vainqueur huitième de finale 2 vs huitième de finale 4), Le 3 juin à 17h 30, stade du bicentenaire.

Quart de finale 2, Le 3 juin à 21h, (vainqueur huitième de finale 3 vs huitième de finale 6), stade du bicentenaire.

Quart de finale 3, (vainqueur huitième de finale 8 vs huitième de finale 5), Le 4 juin à 17h 30, stade Único Madre de Ciudades.

Quart de finale 4, (vainqueur huitième de finale 1 vs huitième de finale 7), Le 4 juin à 21h, stade Único Madre de Ciudades.



Demi-finales



Demi-finale 1, (vainqueur quart de finale 4 vs quart de finale 1), le 8 juin à 17h 30, stade Único Diego Armando Maradona.

Demi-finale 2, (vainqueur quart de finale 2 vs quart de finale 3), le 8 juin à 21h, stade Único Diego Armando Maradona.



Match pour la 3ème place



Le 11 juin à 17h30, (perdant demi-finale 1 vs perdant demi-finale 2), stade Único Diego Armando Maradona.



Finale



Le 11 juin à 21h, (vainqueur demi-finale 1 vs demi-finale 2), stade Único Diego Armando Maradona.