iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal a été accrochée (1-1) par l'Israël, mercredi soir, à Buenos Aires, pour sa deuxième sortie au Mondial U20. Le sélectionneur des lionceaux, Malick Daf, n'a pas caché ses regrets en conférence de presse.

"Il y a des regrets, parce que je pense que logiquement en première période on devait avoir une ou deux occasions de but. Mais malheureusement on a beaucoup péché à cause de la précipitation qui nous a empêché de prendre de bonnes décisions. Nous avons manqué de lucidité devant le but.



En seconde période, nous avons fait des changements, on a encore mieux joué. On a pu se procurer des situations. Malheureusement, sur le but on se fait contrer sur un ballon anodin. On a pris un but bête… C’est un match nul regrettable parce que je pense qu’on pouvait le gagner. Ce sont de jeunes joueurs, on peut pas trop leur en vouloir. L’essentiel c’est de préparer le prochain match contre la Colombie. Ce sera une finale", a-t-il déclaré face aux médias.



Après une défaite et un nul, le Sénégal devra impérativement s'imposer lors de la dernière journée, contre la Colombie leader avec six points.

