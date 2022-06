jeudi 23 juin 2022 • 2837 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Adversaire du Casa Sports en finale de la Coupe du Sénégal chez les seniors, l'Etoile Lusitana n'est pas arrivée à ce niveau par hasard. Ce club de troisième division est tenu par la famille de Bernard Mendy et des parrains très connus dans le milieu footballistique.

A trois jours de sa première finale en Coupe Nationale, la direction de l'Etoile Lusitana a accepté de s'entretenir avec IGFM, au téléphone. Bernard Mendy, le Manager du club basé à Guédiawaye et qui évolue en National 1 (3e division), a un tout petit peu dévoilé l'organigramme composé notamment d'hommes issus du milieu footballistique.



Famille Mendy et ses parrains



"On parle d'Etienne Mendy, Gerard Mendy, Veronique Mendy...", a fait savoir Bernard Mendy manager du club basé à Guédiawaye, qui fait partie de la famille qui a repris cette formation en 2017. Réussissant à trouver un club sur Dakar, la famille Mendy a voulu ouvrir les portes. "On parle de Bafé Gomis (attaquant français), Bouna Sarr (défenseur sénégalais), Issiar Dia (ancien international sénégalais), Thierno Seydi (agent de joueurs) et Pape Diouf (ancien président de l'OM) qui n'est plus là aujourd'hui. Tous ces gens qui sont autour de nous font qu'on continue à travailler et à croire à notre projet. Bouna Sarr et Bafé Gomis sont des parrains du club. Ils sont là à nous soutenir", a-t-il expliqué lors d'un entretien téléphonique avec IGFM.



Les raisons de la reprise du club en 2017



Il y a cinq ans, la famille Mendy reprenait le club pour d'abord miser sur la formation. "Ousmane Dieng était le président avant nous, mais là c'est devenu un club familial avec mes frères. On cherchait un club sur Dakar pour pouvoir compétir et faire de la formation. On est tombés d'accord avec Ousmane Dieng pour pouvoir récupérer le club. C'est comme ça que ça a commencé", a indiqué Bernard Mendy, précisant que c'est depuis 2017 que lui et sa famille ont repris les rênes du club. "Je tiens à signaler que le travail qui a été fait c'est celui de tout un staff. Il y a un travail dans l'ombre qui passe par la cuisinière, celle qui lave les maillots, l'intendant, le responsable du centre, les coachs de toutes les catégories... Il y a une vraie solidarité ici. Même si on n'a encore rien fait mais le travail qui a été fait depuis 2017 fait qu'on est là aujourd'hui", a-t-il soutenu, indiquant que leur rêve c'est de soulever la Coupe du Sénégal dimanche prochain, au stade Lat Dior de Thiès, contre le Casa Sports tenant du titre et champion du Sénégal cette saison.

