jeudi 23 juin 2022 • 664 lectures • 0 commentaires

Sport 12 heures Taille

iGFM (Dakar) Adversaire du Casa Sports, en finale de la Coupe du Sénégal, dimanche prochain, à Thiès, l'Etoile Lusitana rêve grand face au tenant du titre. Le manager du club de National 1 (3e division), Bernard Mendy contacté par IGFM, a soutenu que l'équipe ira jusqu'au bout pour remporter la première Coupe nationale de son histoire.

"Notre parcours a commencé en 32es de finale contre Guédiawaye mais le déclic est venu en 8es de finale face au CNEPS. On a gagné à dix aux tirs au but. C'est là qu'on a compris qu'on peut aller loin. Les joueurs ont été solidaires avec un bon mental. C'est ce qui nous amenés en finale. On s'était dit que c'était possible d'aller jusqu'en finale surtout que l'envie est là."



La formation



"Le travail a commencé en 2017 quand on a repris le club avec un objectif précis centré sur la formation qu'on a toujours intégré que ce soit sur notre équipe juniors et séniors. On a fait jouer beaucoup de cadets en juniors, beaucoup de juniors en séniors. On part du principe qu'un bon joueur doit être capable de jouer. C'est vrai qu'on a travaillé dans ce sens là depuis 2017 et aujourd'hui on est récompensés. C'est plutôt bien que ce soit en championnat même si on n'a pas ce qu'on veut parce qu'on était partis pour jouer la montée. Malheureusement, ce n'est pas le cas cette année. Mais, les joueurs se sont retrouvés en finale de la Coupe du Sénégal. Certains jouent ensemble depuis deux ou trois ans et le résultat a fini par payer."



La montée ratée



"Je pense que les acteurs du football national savent que la National est difficile puisqu'il y a une seule montée par poule et c'est vrai que pendant un mois ou un mois et demi, on a joué tous les trois jours et ça a été compliqué à gérer avec beaucoup de points. On sait qu'on a l'équipe pour jouer le haut de tableau et la montée. Mais on remettra ça à l'année prochaine."



Mobilisation pour la finale



"On va mobiliser les gens de Guédiawaye, puisqu'on a des joueurs qui viennent encore partout des quartiers de Dakar (Médina, Fass, Parcelles, Rufisque...). On va essayer de mobiliser le plus de monde possible. Même si on sait qu'on ne pourra pas rivaliser avec le Casa au niveau de la tribune, mais en tout cas on essayera de faire du bruit en espérant pourvoir rivaliser avec eux sur le terrain."



Budget



"On essayera de voir. On n'a pas de budget précis. On va essayer de mobiliser le plus de monde possible. C'est vrai qu'on a pas de budget précis."



Objectif



"On va y aller pour jouer. Vous savez dans le football parfois quand on joue à l'extérieur, on est confrontés aux supporters avderses qui supportent leur équipe. Il y a le club qui veut aller gagner à l'extérieur. A partir de là, on sait qu'il y aura une belle moblisation du Casa. C'est un club suivi et respecté au Sénégal et en Afrique. Mais, une fois sur le terrain, les joueurs et le staff feront abstraction de ce qui se passe en tribune pour en tout cas pouvoir rivaliser avec le Casa. Notre rêve c'est de soulever la Coupe même si on sait que ce sera difficile. On se battra pendant 90 minutes voire aux tirs au but pour gagner la Coupe."



Coupe de la CAF



"Financièrement on pourra répondre présent pour représenter le Sénégal en Coupe de la CAF. Maintenant, si on n'y va pas, ce sera pour d'autres raisons. L'objectif prioritaire c'est d'accéder en Ligue 2. C'est vrai, il est possible que si on joue la Coupe CAF, on laisse beaucoup de force et d'énergie avant l'entame de la nouvelle saison. Cela pourrait peut-être nous pénaliser. Cela veut dire que la réflexion est plus là-dessus que financièrement."

PUBLICITÉ