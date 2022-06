jeudi 16 juin 2022 • 171 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Le Casa Sports de Ziguinchor se prépare à affronter en finale de Coupe du Sénégal (26 juin), l'Etoile Lusitana, un adversaire basé à Dakar, considéré comme "difficile à jouer", a fait savoir l'entraîneur Ansou Diadhiou, lors d'un entretien téléphonique avec IGFM.

"Comme on l'a fait depuis le début de la saison, on ne regarde pas quel adversaire est devant nous. On se dit que c'est la France, le Brésil, l'Allemagne...qui sont devant nous. Il faut les affronter et les battre", a-t-il indiqué au téléphone au lendemain de la qualification de son équipe en finale de la Coupe du Sénégal.



"On ne se met pas dans la tête de quelqu'un qui est favori"



Devant faire face à l'Etoile Lusitana une formation de National 1 (3e division), le technicien qui vient d'offrir au Casa son premier titre de champion du Sénégal depuis 2012, estime qu'il "ne sous-estime" aucune équipe. "On sait que c'est onze contre onze sur le terrain et il faut se battre pour gagner. Si on ne se bat pas, ça ne vas pas être facile. On ne se met pas dans la tête de quelqu'un qui est favori, qui est en Ligue 1 et les autres en National. On considère tous les matchs comme ceux contre des équipes de Ligue 1. On les prend au sérieux" a expliqué Ansou Diadhiou qui a remporté tous les trophées avec le Casa. "Je n'ai jamais vu jouer l'Etoile Lusitana. Donc, pour Lusitana on n'a aucune information sur eux jusque-là mais on va se praparer à rencontre une équipe difficile à jouer", a-t-il soutenu, relevant le parcours intéressant de Lusitana. "S'ils arrivent jusqu'ici, c'est parce qu'ils ont quelque chose dans les jambes et des gens travaillent derrière.



"On vise le doublé"



En s'apprêtant à se déplacer à Dakar où se tiendra la finale de la coupe nationale, Ansou Diadhiou a déjà en têtre le doublé Coupe-championnat. "On va se préparer sérieusement. On voyagera comme on a l'habitude de le faire. Si le match est prévu dimanche, on vient le vendredi soir. Si c'est samedi, on vient jeudi soir. Ce sera la même chose, on va se préparer ici à Ziguinchor pour débarquer à Dakar la veille. On vise le doublé", a-t-il fait savoir, indiquant que le Casa ne viendra "pas pour jouer les seconds rôles."