mercredi 12 juin 2024 • 1438 lectures • 0 commentaires

Sport 3 semaines Taille

iGFM (Dakar) L’Académie les férus du foot (A2F) s’est qualifiée, mercredi, pour la finale de la Coupe du Sénégal en battant le Jaraaf de Dakar aux tirs au but (5-3) au stade Alboury Ndiaye de Louga. A la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, 0-0.

Cette victoire est historique pour A2F, pensionnaire de la division régionale, qui atteint ainsi la finale de la Coupe du Sénégal pour la première fois.



Le match s’est disputé sous une ambiance électrique grâce à la forte présence des supporters lougatois.



Lors de la séance de tirs au but, le gardien de l’équipe locale, Madiaye Mbengue, s’est illustré en arrêtant le quatrième tir de l’ASC Jaraaf. Son coéquipier, Papa Ndiaye, a marqué le but victorieux, scellant ainsi le sort du match.



Le stade Alboury Ndiaye était plein à craquer, témoignant de l’engouement des supporters de Louga pour cet événement sportif.



Les deux équipes ont livré un duel acharné, mais c’est finalement A2F qui a décroché son ticket pour la finale après un match nul vierge (0-0) et une séance de tirs au but palpitante.



Avec APS