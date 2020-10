mardi 20 octobre 2020 • 122 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

A cause d’une fille, deux amis comparaissaient devant la barre hier. En effet la fille a largué le prévenu Thiouth au profil de son nouvel amant M. Diop, ce qui a mis le prévenu dans tous ses états.

Depuis lors, l’amant éconduit nourrit une haine viscérale contre son rival surtout que tout dernièrement, la fille lui a redonné espoir en le sollicitant pour des frais médicaux. ‘’Depuis que j’ai dragué sa copine, il ne me laisse pas en paix. Cela fait cinq ans qu’il ne cesse de me provoquer. A chaque fois, il m’injurie et me menace. J’ai eu à porter plainte contre lui à deux reprise’’, a confié M. Diop.

Lors de la dernière altercation, il s’est retrouvé avec une incapacité temporaire de travail de 11 jours. Thiouth reconnu être l’auteur, mais a tenté de dire que c’est un accident. ‘’Nous nous sommes croisés et je lui ai demandé comment il pouvait me traîner en justice à cause d’une fille et il a commencé à m’injurier. On a échangé des coups et son épaules s’est déboîtée’’, s’est défendu le prévenu.

Pour le préjudice, M.Diop a réclamé 200000f tout en soutenant que tout ce qu’il veut, c’est que le prévenu le laisse tranquille. Le parquet a requis deux mois fermer rapporte le Quotidien Le Soleil.