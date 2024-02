mercredi 14 février 2024 • 1449 lectures • 4 commentaires

C’est devenu une habitude pour les autorités publiques. L’internet des données mobiles est toujours coupé en période de manifestations. Une situation aux conséquences économiques et financières terribles selon le collectif des syndicats des travailleurs des différentes compagnies de télécommunication du pays.

L’impact financier des coupures des données mobiles au Sénégal est énorme. C’est ce qu’a indiqué, ce mercredi, Rose Marie Balacoune Diouf, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la poste et des télécommunications. Face à la presse, elle a déclaré que du 2 juin 2023 au 13 février 2024, le ministre Moussa Bocar Thiam a opéré 13 jours de coupure d’internet mobile.

«Les pertes économiques sont colossales pour les opérateurs de télécommunication : il s’agit de trois (3) milliards de francs Cfa sans compter les préjudicies socio-économiques des millions de clients et de la population sénégalaise. Ce sont tous les secteurs d’activité confondus qui sont impactés», a-t-elle déclaré, ce mercredi.

Mme Diouf et ses camarades du collectif des travailleurs de Sonatel, de free et d’Expresso, tirent la sonnette d’alarme. Ils ont décidé de lancer, pour le moment, des actions de protestation pacifiques comme le port de brassards rouges, des journées de débrayage ou de présence négative. «Nous appelons l’Etat à rétablir la connexion via les données mobiles et à mettre fin aux coupures intempestives de ces services», martèle Mme Diouf.