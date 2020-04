Course-poursuite à Nianing: Un jeune homme périt, ses parents accusent la gendarmerie  

iGFM – (Dakar) C’est un drame qui s’est produit à Nianing, une localité située dans la commune de Malicounda. En effet, un jeune y a trouvé la mort dans une course-poursuite avec la gendarmerie. Les populations de la localité, très remontées, ont manifesté leur colère.

Abdoulaye Sow, père du défunt, raconte au micro de la Rfm: «Quand on m’a informé de la situation, j’y suis allé. J’avais trouvé trois éléments de la gendarmerie de Nianning. Ils m’ont dit que les jeunes avaient fait un convoi de Jakartas. Et que quand ils les ont pourchassés, ils se sont éparpillés dans Ninaning. Mais, ils ont expliqué que durant la course-poursuite, mon fils a percuté une aile de leur véhicule et il a été projeté.»

Des mots, auxquels le vieil homme n’accorde aucun crédit. Pour lui, c’est le véhicule qui a percuté son fils: «Ils m’ont demandé mon avis, je leur ai dit que je n’ai rien à dire sur leur version. Pour moi, c’est leur véhicule qui l’a percuté. Car on ne peut pas pourchasser quelqu’un et ce dernier vient percuter votre véhicule», a souligné M. Sow meurtri. Il s’en remet à la Justice.

La gendarmerie joint par Rfm, a indiqué qu’elle vient d’être mise eu courant de cette affaire. Elle compte mener son investigation pour voir ce qui s’est réellement passé.