mardi 27 septembre 2022 • 1631 lectures • 1 commentaires

Le chef de l’Etat, qui a présidé une réunion sur la cherté de la vie hier, s’est exprimé sur la question du loyer. Il a annoncé une approche qui, cette fois sera axée sur le zonage.

«S’agissant de la lancinante question du loyer, dont la gestion préoccupe nos compatriotes, je demande au premier ministre, en relation avec les associations de consommateurs et les professionnels de l’immobilier, de me proposer d’ici le 20 octobre, un plan spécial de renforcement de la régulation des loyers, dans une dynamique de stabilisation et de baisse des prix.



Je demande à ce sujet la mise en place d’un dispositif préventif et efficace de contrôle des prix fixés dans chaque zone. Autrement dit, les prix du loyer à Guédiawaye ne peuvent pas être les mêmes qu’à Mermoz. Donc il faut qu’il y ait une cartographie des prix selon les zones, afin de pouvoir assurer une régulation efficace.»