iGFM (Dakar) Les collèges des délégués du personnel de l’Agence de presse sénégalaise et du quotidien national Le Soleil déplorent « le retard du versement du fonds traditionnellement alloué aux entreprises du service public de l’information pour la couverture médiatique des élections législatives et présidentielle. »

Dans un communiqué, les colléges des délégués du personnel de l’APS et du journal Le Soleil rappellent que ce « fonds est habituellement distribué aux ayants droit dès le début de la campagne électorale. » Las d’avoir attendu pendant un mois et demi, les délégués du personnel de l’APS et du journal Le Soleil jugent nécessaire de le « réclamer » aux autorités concernées.



L’APS et Le Soleil déplorent par contre « l’absence d’informations précises » sur le financement en question. La note informe que les délégués du personnel des deux entreprises ont pris le soin « de mener plusieurs démarches auprès de leurs directions générales respectives et de leur ministère de tutelle.»



En conséquence, Ils se « réservent le droit de recourir à tous les moyens légaux en vue du versement de ce fonds aux ayants droit.»



Avec PressAfrik