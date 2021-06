samedi 26 juin 2021 • 108 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) C'est devenu une réalité, les acteurs de la presse sénégalaise disposent desormais d'une mutuelle de santé.

En effet, le lancement officiel de la mutuelle de santé des professionnels de l'information et de la communication s'est tenu ce Samedi 26 Juin 2021 à la maison de la presse Babacar Touré.



Un grand pas vient ainsi d'être franchi par l'APRES (Association de la Presse pour l'Entraide et la Solidarité) avec le soutien de l'ANACMU (Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle) avec la réalisation de l'un de ses projets phares.

La cérémonie de lancement a été marquée par la présence massive des professionnels de l'information et la communication, des représentants des ministéres du travail et de celui de la communication; mais aussi des patrons de presse représentés par Ibrahima Lissa Faye, du Synpics représenté par son Secrétaire Général Bamba Kassé, des représentants du Khalif Général de Bambilor entre autres .



Le Président de l'APRES, aprés avoir confondu en remerciements tous les partenaires et membres de l'APRES; s'est réjoui de la forte mobilisation de tous les acteurs de la presse pour la réussite de cette journée.



Dans son speech, Sambou Biagui s'est félicité de ce rêve qui vient de se réaliser enfin. Et par la même occasion, il a invité les professionnels de l'information et la communication à se faire enrôler ainsi que leurs familles pour pouvoir bénéficier d'une bonne prise en charge médicale et être à l'abris.

La cérémonie a également permis la remise symbolique de cartes professionnelles CMU à plusieurs membres de l'APRES avant la présentation de la CMU par le Directeur des Opérations Mr Diouf et l'allocution du SG de l'ANACMU, représentant du Directeur Général empêché, qui s'est félicité de la démarche de l'APRES qui a abouti à la réalisation d'un projet aussi important et si cher à Docteur Daf qu'il représente.



Il a promis l'accompagnement et le suivi par l'ANACMU durant tout le processus.

À la fin de la cérémonie un copieux cocktail à été offert aux invités.