mercredi 6 janvier 2021 • 1500 lectures • 0 commentaires

Vidéo 4 heures Taille

iGFM – (Dakar) Au premier jour du couvre-feu, des manifestations sont signalées dans certains quartiers de Dakar. C'est le cas notamment à la Médina, à Grand- Yoff et à Niarry Tally.

Beaucoup de jeunes de Dakar ont décidé de braver l'interdit pour montrer leur désapprobation après l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu décrété par le chef de l’Etat de 21h à 5h matin à partir de ce mercredi.

Des jeunes de Khar Yalla sont ainsi sortis dans les rues avant même 21h. Ils ont brûlé des pneus pour manifester leur opposition à cette décision présidentielle.



A la Médina, à Grand-Yoff et à Niarry Tally également, des jeunes ont investi la rue et se sont frottés aux forces de défense et de sécurité.