Couvre-feu : fermeture axes Aibd-Thiès et Aibd-Mbour entre 20h et 6h

Après l’annonce de l'État d’urgence et du couvre-feu en raison de l’augmentation des cas du Coronavirus, d’autres décisions commencent à tomber. En effet les axes Aibd-Thiès et Aibd-Mbour entre 20h et 6h seront fermés aux usagers, annonce le ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement.

Le ministère de préciser que seule la circulation des ambulances, des véhicules de la police, de la gendarmerie, de l’armée et ceux détenant des autorisations spéciales, seront autorisés.





