Couvre-feu: Macky maintient finalement les horaires

iGFM – (Dakar) Les horaires du couvre-feu sont maintenus en l’état. Ce sera toujours de 20 heures à 6 heures du matin. « Le Chef de l’Etat, a indiqué le maintien des horaires du couvre-feu », rapporte le communiqué du conseil des ministres.

Le Président de la République a également demandé aux ministres concernés de veiller à l’application stricte de nouvelles mesures préventives, au niveau des marchés, des transports, espaces de commerce et autres lieux recevant du public.

Sur la floraison de cas communautaires, il a appelé au renforcement significatif de la vigilance, des dispositifs de prévention et d’alerte. Mais aussi, « Le président Macky Sall a ainsi insisté, auprès du ministre de la Santé et des autres membres du Gouvernement, sur l’impératif de prendre des mesures appropriées pour freiner la transmission communautaire sur le territoire national. A cet effet, il a insisté sur l’urgence de bâtir une communication et une sensibilisation adaptées en direction des populations », informe le communiqué.

Youssouf SANE