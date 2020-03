iGFM-(Dakar) Il est 20h15mn et les rues de la Sicap liberté 2 et 3 sont quasi-désertes, au premier jour du couvre-feu. Pas âme qui traine, pas de vendeurs, ni de badauds. Illustration avec ces images de place fantôme. « Antillana » Carrefour d’habitude très animée, où se côtoient divers vendeurs de nourritures (thiakry, jus de fruits, sandwish, bouillie de mil etc ) s’est vidée de ses occupants. Les Images parlent d’elles-mêmes…Regardez!

Hawa SIGNATE