Covid-1, Point du Jour: 7 nouveaux cas dont 2 communautaires, 4 guéris, 141 personnes sous traitement

iGFM-(Dakar) Le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a informé ce vendredi 17 avril, que le Sénégal a enregistré 7 nouveaux cas de contamination au Covid-19. Parmi eux, 2 sont issus de la transmission communautaire. Il a également déclaré que 4 patients sont déclarés guéris .

«Sur 287 tests réalisés, 7 sont revenus positifs. Il s’agit de 5 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et 2 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 4 patients sont testés négatifs, donc déclarés guéris. L’Etat des patients évolue positivement. A ce jour, le Sénégal a enregistré 342 cas, 198 guéris, 2 morts, 1 évacué et 141 personnes sont encore sous traitement », a annoncé Abdoulaye Diouf Sarr.

L’autorité en charge de la Santé a jugé très préoccupante, la propagation des cas communautaires sur l’ensemble du territoire et dans la région de Dakar en particulier. Il recommande le port du masque dans les lieux publics et invite les chef s de famille, les autorités de l’administration territoriale et l’armée a veiller au respect des mesures édictées par les autorités sanitaires.

« Le Sénégal est ceinturé par les cas communautaires. Chacun de nous doit se sentir menacer », a déclaré le ministre de la Santé.