dimanche 4 juillet 2021 • 92 lectures • 0 commentaires

Société 41 mins Taille

iGFM – (Dakar) Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur la situation journalière de l’évolution de la Covid-19 au Sénégal, ce dimanche 4 juillet 2021.

Sur 2 104 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 141 nouveaux cas de coronavirus, répartis comme suit : 49 cas contacts, aucun importé et 92 communautaires…

50 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.

14 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux.

03 décès ont été enregistrés ce samedi 3 juillet 2021. L’état de santé des autres patients reste stable.

A ce jour, 43 768 cas ont été déclarés positifs, dont 41 683 guéris, 1 174 décédés et 910 patients sous traitement.

Depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 546 390 Sénégalais ont été vaccinés.