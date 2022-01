mardi 18 janvier 2022 • 98 lectures • 0 commentaires

Actualité 36 mins Taille

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré, mardi, 188 nouvelles contaminations au coronavirus et 03 décès enregistrés au cours des dernières 24 H.

Ces infections proviennent des résultats de 1313 tests réalisés, soit un taux de positivité de 14,31 %, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie au Sénégal. Elles concernent 10 cas contacts suivis, 01 cas importé enregistré à l’AIBD et 177 issus de la transmission communautaire recensés à Dakar (119) et dans les autres régions (58).



Le ministère a signalé que 310 nouveaux patients suivis ont été déclarés guéris alors que six (6) cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Trois (03) décès ont été enregistrés, lundi. Depuis l’apparition de la pandémie en mars 2020, le Sénégal a comptabilisé 83174 cas dont 76244 guéris, 1912 décès et 5017 sous traitement.



Au total, 1.381.936 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin près d’un an après le lancement des opérations, selon les données du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a autorisé depuis le 11 janvier l’administration d’une dose de rappel de vaccination.