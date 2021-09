mercredi 1 septembre 2021 • 255 lectures • 0 commentaires

iGFM- Le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a fait le point sur la situation pandémique au Sénégal, ce mercredi 01 Septembre 2021.

Sur 3032 tests réalisés, 115 sont revenus positifs. Il s'agit de 19 contacts et de 96 cas communautaires. 09 décès supplémentaires ont été déplorés ce mardi.400 patients ont été déclarés guéris, et 35 cas graves sont en réanimation. A ce jour, 72.920 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 62.414 guéris et 1774 décès. 8731 patients sont encore sous traitement.