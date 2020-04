Covid-19 : 185 tonnes de riz et dix millions offerts aux populations de Mbour

iGFM-(Dakar) La ministre des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie Gladima, a remis dimanche, au préfet du département de Mbour (ouest), Mor Talla Tine, 185 tonnes de riz et une enveloppe financière de dix millions de francs CFA en soutien aux populations des différentes communes de la Petite-Côte, a constaté l’APS.

Outre ces vivres et l’enveloppe financière qui sera répartie en raison de 500 mille francs CFA par commune et le Conseil départemental un million de francs CFA, Mme Gladima a aussi offert des équipements et produits d’hygiène et du carburant à la gendarmerie.

‘’Pour le moment, en termes financiers, l’enveloppe globale est presque de 50 millions de francs CFA pour tout le département de Mbour, en dehors de Joal-Fadiouth’’, a-t-elle précisé.

A ’’travers ce don, je suis venue pour prêter main forte à la population du département de Mbour. Nous savons que le président de la République a mis sur la table 69 milliards de francs CFA pour aider les ménages les plus démunis, mais nous sous sommes dits que ce n’est pas assez et nous sommes dans un pays de solidarité’’, a dit Aïssatou Sophie Gladima.

‘’Le coronavirus est une maladie qui peut toucher tout le monde à travers la planète. Nous félicitons le ministère de la Santé et de l’Action sociale qui, jusqu’à aujourd’hui, tient bon, de même que les autres ministères qui sont impliqués dans la lutte’’, a-t-elle indiqué.

De son côté, le préfet du département de Mbour, a magnifié l’utilité d’un tel don en ces temps difficiles marqués par la paralysie de plusieurs secteurs d’activités du fait l’état d’urgence et le couvre-feu en vigueur dans le pays depuis le 23 mars.

‘’Nous saluons à sa juste valeur cette action de haute portée humanitaire’’, a dit Mor Talla Tine, également président du Comité départemental de gestion des épidémies.