iGFM-(Dakar) En guise de contribution à l’effort national de lutte contre cette pandémie, 19 artistes dont 17 chanteurs et 2 comédiens se sont joints à cette cause. Des peintres et des lutteurs ont également contribué comme beaucoup d’autres Sénégalais. Biram Ndeck Ndiaye est auteur, initiateur et coordonnateur du projet.