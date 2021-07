Covid-19: 476 nouveaux cas et 03 décès ce vendredi

vendredi 9 juillet 2021

Covid-19: 354 nouveaux cas et 1 décès enregistrés ce jeudi jeudi 8 juillet 2021 • 489 lectures • 1 commentaires ACTUALITÉ 23 HEURES Taille Covid-19: 354 nouveaux cas et 1 décès enregistrés ce jeudi iGFM (Dakar)- Le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale a communiqué les résultats des examens virologiques réalisés ces dernières 24 heures, dans le cadre de la pandémie de covid-19, au Sénégal. 476 nouveaux cas, 19 cas graves et 03 décès dans le bilan de ce vendredi.







