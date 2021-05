vendredi 21 mai 2021 • 411 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le ministère de la Santé a rapporté ce vendredi un décès supplémentaire lié à la covid-19, portant le nombre total de morts à 1.129 depuis de la pandémie au Sénégal.

Au cours de ces dernières 24 heures, 62 cas sont revenus positifs sur un test de 1.438. Il s’agit de 23 cas contacts et 39 cas communautaires. On note 7 cas graves et un total de 183 malades sous traitement.

A ce jour, le Sénégal compte 41.023 cas déclarés positifs dont 39.710 guéris, 1.129 décès. A la date de ce vendredi 21 mai, 437.792 personnes ont été vaccinées contre la maladie.