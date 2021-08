Covid-19 à Ziguinchor : La situation se complique

A Ziguinchor, la situation devient de plus en plus inquiétante. En effet, plus de 1500 cas ont été enregistrés depuis le début de la pandémie et le centre de traitement épidémiologique de l’hôpital régional est presque plein. Et puis, le centre enregistre au moins un mort par jour.

Le point focal régional du programme élargi de vaccination de Ziguinchor tire la sonnette d’alarme et appelle les populations au respect strict des mesures barrières

‘’ Pratiquement, on a au minimum un décès par jour, c’est vraiment déplorable. Nous sommes à 30 cas graves au niveau du CTE et il comprend actuellement 38 lits donc il ne reste que 8 lits disponibles. Il y a aussi beaucoup de cas à domicile, 524 sont suivis à domicile’’, explique Ousseynou Bernard Diatta, le point focal régional du PEV au micro de Zik Fm.

Malheureusement à Ziguinchor, les mesures barrières sont à ce jour foulé au pied même dans les lieux publics.

