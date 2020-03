COVID 19 à Ziguinchor : Le Casa sport remet au gouverneur une enveloppe de un (1) million de FCFA

iGFM – (Dakar) – Face à la propagation accélérée de la maladie du coronavirus à Ziguinchor, l’équipe fanion sud du pays a cassé sa tirelire ce lundi 23 mars 2020 pour une remettre au gouverneur de la région la somme de un (1) million de FCFA. Une enveloppe qui, à en croire le président du Casa sport Seydou Sané, va permettre, dans le cadre de la lutte de la maladie contre la pandémie à Ziguinchor, d’appuyer le comité régional de gestion des épidémies.

«Nous sommes certes des sportifs, mais nous sommes aussi menacés par la maladie. Le virus étant dans la communauté, je souhaite que tout le monde se mobilise pour éradiquer la maladie», a soutenu Seydou Sané. Plus que jamais convaincu que tout le monde doit apporter sa pièce à l’édifice, «les gens seront mis en quarantaine et il leur faudra des moyens. Il nous faut aujourd’hui œuvrer pour éradiquer la maladie et permettre aux joueurs de retrouver les pelouses des stades», dixit le président de l’équipe fanion sud.

Saisissant l’occasion, «le coronavirus étant une affaire de tout le monde, nous demandons éviter les attroupements. Mieux, nous lançons solennellement un appel aux présidents des Asc de la commune afin qu’ils puissent s’impliquer dans la sensibilisation et la sensibilisation contre la pandémie». Le gouverneur Guedj Diouf a remercié le Casa sport avant de confirmer que le virus est bien là dans la région, a lancé un appel aux fils de la Casamance afin qu’ils puissent venir en aide à la région dans le cadre de la lutte contre le COVID 19

IGFM