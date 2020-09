lundi 14 septembre 2020, par Harouna Fall

Actualité 7 heures 62 lectures • Taille

Le Conseil des notables Lébou du Grand Cap-Vert, dans le cadre d’une tournée nationale en partenariat avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale, était hier, dimanche 13 septembre 20 à Ziguinchor pour apporter au premier magistrat de la ville de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, leur soutien dans le cadre de la lutte contre la maladie du COVID 19.

iGFM - (Dakar) Le Conseil des notables Lébou du Grand Cap-Vert, dans le cadre d’une tournée nationale en partenariat avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale, était hier, dimanche 13 septembre 20 à Ziguinchor pour apporter au premier magistrat de la ville de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, leur soutien dans le cadre de la lutte contre la maladie du COVID 19.

Avec leur tête le président El Hadj Malick Ngom par ailleurs secrétaire général du Conseil panafricain culturel et coutumiers, ces chefs religieux et coutumiers de la collectivité Lébou du Gand Cap-Vert ont remis un important lot de matériel composé de plus de 1.000 masques, des gels antiseptiques….au maire de Ziguinchor dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID 19 dans sa commune. «Cette dynamique que nous avons enclenché est rendue possible grâce aux différentes interventions des organisations citoyennes et personnes ressources parmi celles-ci le Conseil des notables Lébou dans sa démarche dite «Lébou Gui Ci Biir», explique El Hadj Malick Ngom. «C’est la raison pour laquelle nous sommes venus à Ziguinchor pour s’engager à côté du député maire Abdoulaye Baldé pour une riposte efficiente contre le coronavirus dans sa commune.

Il s’agira également pour nous de parvenir avec lui à renforcer la résilience sanitaire et environnementale des populations grâce à l’action quotidienne des cellules, de le renforcement de capacités», a ajouté El Hadj Malick Ngom.

Satisfait de cet acte posé par le Conseil des notables Lébou du Cap-Vert, le député maire de Ziguinchor a soutenu devant ces dignitaires religieux et coutumiers qu’il va les accompagner dans le cadre de leur mission avant de les inviter à Ziguinchor pour d’autres activités religieuses et culturelles.

Le député maire de Ziguinchor a, en outre, magnifié l'engagement communautaire et la détermination dudit conseil pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 en sensibilisant les populations. Le Conseil a mis à profit son séjour pour rencontrer le roi d’Oussouye dans son royaume où des prières ont été formulées pour un retour définitif de la paix en Casamance.

IGFM