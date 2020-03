COVID 19 à Ziguinchor : Le maire Abdoulaye Baldé blinde ses services municipaux contre la pandémie

iGFM – (Ziguinchor) – La mairie de Ziguinchor placée sous la conduite du député maire Abdoulaye Baldé se protège contre le COVID 19. La gravité de la situation dans le monde, mais aussi Sénégal, due à la maladie à coronavirus, le Dr Abdoulaye Baldé «appelle la conjugaison des efforts de chacun dans le respect strict des consignes données par les pouvoirs publics, pour endiguer la propagation du Covid-19.» A cet effet, «des précautions sont prises à titre préventif pour l’accès aux services municipaux, à l’Hôtel de Ville, à l’ancienne Mairie, à la perception-réception municipale et aux services techniques communaux.

Ces dispositions consistent, dès le Mardi 17 Mars 2020 à 8 heures à identifier tous les visiteurs à l’entrée des services municipaux », a ajouté le premier magistrat de la ville de Ziguinchor. «Dans ce cadre tous les usagers devront pendant toute la durée respecter le dispositif sanitaire mis à leur disposition dans nos structures», a averti Abdoulaye Baldé. Aussi, afin d’éviter les regroupements déconseillés de nos populations, la délivrance des actes est -elle établie comme suit: Tous les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) de 9h30 à 11h30 et l’après-midi à 16h 45.

Quant aux dépôts de demandes de signature, ils se feront tous les jours ouvrables de 8h à 11 h le Matin et de 15h à 16h15 l’Après-midi. Par ailleurs, la municipalité de Ziguinchor va conjuguer ses efforts avec celles des autorités médicales pour équiper la salle de confinement mise à disposition par le Centre hospitalier régional de Ziguinchor, dont l’ouverture est prévue le Mercredi 18 mars 2020. Dans ce même ordre d’idée des masques, des gels hydro alcooliques seront mis à la disposition des personnels de santé et distribués dans tous les lieux accueillant du monde dans le périmètre communal.

Des plateaux radio seront aussi organisés en collaboration avec l’Université Assane Seck à travers son Unité de Formation et de Recherche en Santé et le Service Régional d’Hygiène, pour davantage informer les populations sur la maladie et les dispositions préventives à prendre pour se protéger contre d’éventuelles contaminations.

IGFM