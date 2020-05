Covid-19 à Ziguinchor : Le ministère de la Santé et les autorités sanitaires ne parlent plus le même langage sur les chiffres

iGFM-(Dakar) Le ministère de la Santé et de l’Action et les autorités sanitaires de la région de Ziguinchor, on ne s’entend plus sur le nombre de malades atteints de coronavirus. A titre d’illustration parfaite, le cas communautaire qui a été signalé hier mardi 26 mai 2020 à Ziguinchor, n’a pas été comptabilisé, ce mercredi 27 mai 2020, dans sa livraison du jour par les autorités du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

«Depuis les deux cas Bissau-guinéens, il y a un réel décalage entre les autorités sanitaires de la région et le ministère de la Santé et de l’Action sociale », renseigne nos sources médicales. Une chose grave qu’autorités médicales et médecins traitants du centre de traitement du Centre hospitalier régional de Ziguinchor ne peuvent pas comprendre. «Et pourtant, le cas communautaire est bien là. Agé de 73 ans, il est interné depuis hier à l’hôpital régional après avoir été testé positif à la maladie du COVID 19», renseigne nos sources médicales. «Pour quoi il n’a été pas comptabilisé aujourd’hui mercredi 27 mai 2020 par notre ministère de tutelle. Je ne saurais vous le dire pour le moment. Ce qui est sûr en tous les cas, le malade qui était venu en consultation à l’hôpital de la Paix, avait présenté des difficultés respiratoires dans un contexte de fièvre, est bien là. Il habite le quartier de Boucotte et plusieurs de ces contacts pourraient être mis en quarantaine. Suspecté et isolé, il a été testé positif à la maladie du coronavirus», avance nos sources qui demandent au ministère de la Santé et de l’Action sociale de corriger ce dysfonctionnement. Pour rappel, à ce jour le Centre de traitement du Centre hospitalier régional «héberge» 7 malades atteints de coronavirus.

