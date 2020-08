COVID 19 à Ziguinchor : L’ONPN adopte une stratégie de résilience sanitaire et socio-économique en faveur des pupilles de la Nation

iGFM – (Dakar) Dans le cadre de la riposte nationale contre la COVID-19, l’Office national des pupilles de la Nation était ce mardi 25 août 2020 où elle a adapté la prise en charge, sur les 965 que comptent la Nation, des 195 enfants déclarés pupilles de la Nation à la situation qui prévaut. A cet effet, «l’ONPN a opté pour une stratégie de résilience sanitaire et socio-économique en vue de poursuivre sa mission de veiller à l’éducation, à l’accès aux soins, à l’entretien et au développement des pupilles de la Nation», explique le Directeur général de l’office, le Dr Mamadou Saliou Diallo.

A ce titre, «l’ONPN a également entamé un programme de distribution de kits alimentaires à tous les pupilles résidant au Sénégal ainsi que de kits d’hygiène à 94 pupilles candidats au CFEE, au BFEM et au BAC », a ajouté le Dr Mamadou Saliou Diallo pour qui cette stratégie prônée par l’office qu’elle dirige, est une politique d’accompagnement et de suivi des pupilles de la Nation face à la crise sanitaire liée à la COVID 19. Dans la région de Ziguinchor,195 kits d’hygiène, des kits alimentaires composés d’un (01) sac de riz parfumé 25 Kg, d’une (01) bouteille d’huile de 5 L, d’un (01) paquet de sucre 5 Kg, d’un (01) carton savon, d’un (01) paquet de pâtes alimentaires de 5 K, de cinq (05) paquets de lait en poudre de 500g, de deux (02) bouteilles de gel hydro alcoolique, de deux (02) masques de protection lavable et des kits d’hygiène ont été offerts à chaque enfant déclarés pupille de la Nation.

La cérémonie de remise de cet important lot de don qui a eu lieu dans la cour du service régional de l’action sociale, a été présidée par l’adjoint au Préfet de Ziguinchor. Empreinte d’émotion, ces enfants sont, dans la tristesse, encore souvenus de leurs défunts parents. Ils ont tous saisi l’occasion pour remercier le Président de la République Macky Sall. «Nous avons pour ambition de soutenir ces enfants dans leur quotidien. Nous allons les armer de courage afin qu’ils puissent réussir dans leur vie», a conclu le Dr Mamadou Saliou Diallo

