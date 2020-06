 COVID 19 à Ziguinchor- Plus de 900 enseignants ont refusé de se soumettre au dépistage

iGFM– (Dakar) Sur les 1000 enseignants qui devaient rejoindre la région seul 100 se sont soumis aux tests de dépistage à la maladie du Coronavirus. Douze parmi eux ont été déclaré positif à la maladie. À ce jour ils sont en plus des deux autres enseignants qui séjournent au Centre de traitement de l’hôpital régional de Ziguinchor 12 enseignants à être frappés par la pandémie

Les médecins traitants du centre hospitalier régional de Ziguinchor très débordés surveillent aujourd’hui plus de 25 malades. Plus de 900 enseignants sans être testés errent ainsi dans la nature. Les populations inquiètes, interpellent les autorités.

À ajouter un centre de traitement pour les cas asymptomatiques sera ouvert à Bignona. Sur les 10 enseignants testés positifs à la maladie 7 sont issus de Bignona et 3 sont de Ziguinchor.

IGFM