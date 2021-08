lundi 16 août 2021 • 301 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 heures Taille

Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a réceptionné ce lundi 16 août 2021, un lot 140.160 doses de vaccin Astra Zeneca. C'est un don que le Royaume-Uni a fait au Sénégal dans le cadre de l'initiative Covax.

Abdoulaye Diouf Sarr a, au nom du Président Macky Sall, remercié la Grande-Bretagne et l'UNICEF. Selon lui, ce don va soulager une bonne partie des Sénégalais qui attendent de recevoir la deuxième dose. Le déploiement de ces vaccins dans les structures sanitaires va démarrer aujourd'hui même.

Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale a estimé que c'est un pas de plus dans la couverture de la cible. Il a également rappelé que le Sénégal va continuer à collaborer avec ses partenaires et se positionne déjà pour être le premier État africain à produire des vaccins dès 2022. Abdoulaye Diouf Sarr a enfin réitéré son appel à la population pour le respect strict des mesures barrières