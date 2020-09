lundi 17 août 2020, par Daouda Mine

Covid-19 : Aly Ngouille Ndiaye salue l'engagement remarquable de l'église

Actualité 3 semaines 21 lectures • Taille

IGFM - Le ministre de l’Intérieur a profité de la fête de l’Assomption pour s’adresser à la communauté catholique du Sénégal. Aly Ngouille Ndiaye salue “l’engagement remarquable” de l’Eglise dans la lutte contre le Covid-19.



Ce 15 août, est célébrée l’Assomption. Mais cette année, la fête se déroule dans un contexte particulier à cause notamment de la propagation du Covid-19. D’ailleurs, l’Eglise a décidé de maintenir fermés ses lieux de culte.



Dans un message adressé à la communauté catholique, le ministre de l’Intérieur salue “l’engagement remarquable” de l’Eglise dans la lutte contre la propagation du Covid-19. “En ce jour de pardon, de célébration et de prières, je souhaite une bonne fête de l’Assomption à la communauté catholique du Sénégal. J’invite aussi les fidèles à prier pour notre pays, pour une paix durable et pour que le Seigneur répande sa grâce et sa protection sur l’ensemble des populations du Sénégal“, a écrit Aly Ngouille Ndiaye.



Et le ministre de l’Intérieur de poursuivre en saluant “l’engagement remarquable” de l’Eglise dans la lutte contre le coronavirus. “Je remercie très chaleureusement le clergé catholique pour tous les sacrifices consentis dans cette lutte“, a ajouté Aly Ngouille Ndiaye.

Cet article a été ouvert 21 fois.