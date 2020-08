Covid-19 : Andy Delort testé positif

iGFM (Dakar) Le coronavirus modèle le calendrier de la reprise du football français. Alors que la rencontre d’ouverture de la Ligue 1 entre l’OM et l’AS St-Étienne a été reportée à cause des contrôles positifs de Mandanda, Lopez et Rongier, une autre équipe de Ligue 1 est atteinte. Il s’agit de Montpellier, déjà beaucoup touché durant l’été.

Après Junior Sambia, Oyongo, Mollet, Ristic, Tamas et Vargas, c’est désormais Andy Delort qui a annoncé sur Twitter être positif au coronavirus, il s’agit du septième joueur héraultais à avoir été testé positif. L’attaquant algérien a rassuré sur sont état de santé global : « J’ai été testé positif au Covid. Je vais revenir au plus vite, je vais bien. Prenez soin de vous et de vos proches ». Un cas qui pourrait remettre en question la reprise du MHSC alors qu’une rencontre amicale contre le FC Metz prévue ce samedi pourrait être annulée : la décision sera prise après les résultats de nouveaux tests que passera l’ensemble de l’effectif ce jeudi. Pour le championnat, les Sudistes reprendront le 29 août après leur report du match de la première journée contre l’OL.