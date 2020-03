iGFM – (Dakar) L’Alliance pour le Progrès Économique, en abrégé APE/Dysso, félicite le président de la République, Macky Sall des recommandations et mesures fortes pour encadrer et contre carré la propagation inquiétante du COVID-19. APE/DYSSO, soutient sans réserve l’état d’urgence décrété par le Chef de l’état, et appelle aux Sénégalais, sénégalaises et les étrangers vivant à l’intérieur du pays aux respects des recommandations édictées selon un communiqué parvenu ce mardi à IGFM.

APE/DYSSO, magnifie les rencontres entre le président de la République et les leaders de l’opposition qui démontrent le côté consensuel du président de la République, et la maturité de la classe politique en ses circonstances exceptionnelles où l’intérêt général est mis en avant. APE/DYSSO, renouvelle ses encouragements à l’encontre du Ministre de la santé, de la prévention et de l’action sociale, et l’ensemble des acteurs du système sanitaire.

APE/DYSSO, remercie et félicite l’élan patriotique, la sensibilisation soutenue des organisations de la presse qui sans relâche contribuent efficacement à la vulgarisation de l’information.

APE/DYSSO, lance cependant un appel patriotique aux maires et chefs d’entreprises de contribuer sans calcul pour accompagner le chef de l’état dans cette guerre qui nécessitent une contribution financière très importante.

APE/DYSSO, appelle à une sérénité, le gouvernement saura mesurer les impacts économiques et sociaux liés au COVID-19 et agir en conséquence, pour soulager les Sénégalais.

IGFM