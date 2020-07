Covid-19 : Après Macky, Aly Ngouille Ndiaye et Me Malick Sall : Le ministre Alioune Sarr en quatorzaine

IGFM – Le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, s’est autoconfiné pour 15 jours. Dans un post sur sa page facebook, il informe qu’il a été en contact, ce week-end, avec une personne dont les résultats des tests à la Covid-19 sont positifs.

C’est ainsi que, informe-t-il, en accord avec le chef de l’Etat, Macky Sall, il a décidé de s’autoconfiner à compter de ce lundi 6 juillet 2020, pour une durée de 15 jours.

C’est ainsi qu’il est devenu, après Aly Ngouille Ndiaye (Intérieur et Sécurité publique) et Me Malick Sall (Justice), le troisième ministre à s’autoconfiner du fait de la Covid-19.

Le président Macky Sall, lui aussi, est en isolement, puisqu’il a été en contact avec une personne testée positive au Coronavirus.